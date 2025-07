I carabinieri della stazione di Ficarazzi, hanno arrestato un 32enne palermitano, residente a Bagheria e già noto alle forze di polizia, accusato di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo.

Un cittadino ha segnalato al 112 una lite tra due persone in corso in via Pietro Nenni. Non appena ha visto i militari uno dei contendenti si è allontanato a bordo dell’auto. Grazie ad alcuni testimoni, i militari sono riusciti a bloccare l’indagato.

Nel corso dei controlli nel vano della vettura sono stati trovati una pistola semiautomatica marca Colt modello 1911 calibro 45, già armata e completa di due caricatori con 13 cartucce. La pistola è risultata detenuta illegalmente ed è stata sequestrata.

L’indagato si trova in carcere a Termini Imerese in attesa dell’udienza di convalida.