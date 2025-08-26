Nuova rissa è scoppiata in via Maqueda a Palermo nella zona pedonale non distante dalla stazione centrale. Un gruppo di giovani tunisini all’altezza del vicolo Santa Rosalia si sono affrontati tra loro con coltelli, bottiglie di vetro.

Una decina si sono affrontati tra i turisti terrorizzati. Alla base della rissa potrebbero esserci interessi legati allo spaccio degli stupefacenti.

“Alcuni sono rimasti feriti e perdevano molto sangue dalle mani e dalle braccia – dicono i residenti – I turisti sono scappati avevano le facce sconvolte, terrorizzate. La rissa è divampata nel primo pomeriggio incredibile”. Sono intervenuti i carabinieri, ma alla vista dei militari si è scatenato il fuggi fuggi. “Molti turisti dovevano raggiungere le strutture dove pernottavano – proseguono i testimoni – ma non gli è stato possibile. Avevano paura, nei loro occhi si leggeva il terrore. Li conosciamo molti di loro li vediamo giornalmente spacciare”.

Domenica sera una residente è stata inseguita da due uomini di origine nigeriana. “Ho chiamato due volte la polizia – dice la donna ancora traumatizzata da quanto successo – Ma non è arrivata nessuna volante nonostante due telefonate alla centrale operativa”.