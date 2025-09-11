A Cinisi e Cefalù

[I questore di Palermo ha disposto la chiusura di due discoteche nel Palermitano. Per sette giorni è stato chiuso il locale le Vele di Cefalù.

Al titolare è stato notificato il provvedimento che è stato emesso per tafferugli che si sono verificati lo scorso agosto nei pressi del locale e per il caos organizzato davanti alla discoteca nel lungomare Giardina dove decine di giovani hanno ballato anche sopra i tetti delle auto paralizzando il traffico.

Il secondo provvedimento di chiusura, questo per dieci giorni, è stato emesso alla discoteca Quetzal di Cinisi.

E’ la seconda chiusura della stagione. La prima era scattata a luglio dopo i tafferugli che erano scoppiati la notte del 29 giugno. Altri momenti di tensioni si erano registrati ad agosto quando sono state lanciate pietre che hanno ferito due buttafuori e l’auto del titolare dell’azienda. Altri momenti di tensione si sono registrati anche lo scorso fine settimana. Per le risse davanti ai locali sono intervenuti i carabinieri.