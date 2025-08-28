I carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità, con i militari del comando provinciale gli agenti della polizia locale, hanno sequestrato un locale all’aperto abusivo nella zona del Foro Italico. Hanno preso parte all’attività anche i vigili del fuoco e i tecnici dell’Enel.

I militari del Nas si imbattuti in un food truck, senza alcuna autorizzazione, con annessa area ristoro esterna completamente attrezzata e disposta in un’area pubblica di diverse centinaia di metri quadri. Sono state accertate le pessime condizioni igienico-sanitarie e strutturali, la mancanza delle licenze, dell’autorizzazione sanitaria e la comunicazione di inizio attività.

E’ stata sequestrata l’intera struttura, un food truck, un deposito alimenti, un’ape car allestita allo scopo, oltre che centinaia di elementi di arredo tra cui tavoli, sedie e banchi da lavoro – il cui valore stimato supera i 200.000 euro. Sono state contestate sanzioni amministrative per circa 10.000 euro. I sigilli anche a due quintali di alimenti e preparazioni gastronomiche varie privi di qualsivoglia informazione riferibile alla rintracciabilità alimentare, il cui valore complessivo ammonta a circa 3.000 euro.

L’operazione si è conclusa con il completo smantellamento dell’attività e con il ripristino dello stato dei luoghi, al fine di restituire all’area l’urbano decoro.