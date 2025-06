Dissequestro immediato del ristorante Ciwara, nel mercato palermitano della Vucciria, e ripresa dell’attività commerciale. Lo ha deciso oggi il Tribunale del riesame di Palermo sul ricorso presentato dal ristorante che si trova in piazza Caracciolo, chiuso dalla notte del 6 giugno scorso dalla polizia municipale per presunte irregolarità.

L’accusa non ha retto alle tesi difensive dell’avvocato Alessandro Crociata, che grazie anche ai video delle telecamere di sorveglianza ha potuto dimostrare la difformità fra quanto contestato dagli agenti della municipale e la realtà. Per il proprietario del ristorante “resta incomprensibile perché la polizia municipale abbia fatto delle contestazioni così pesanti da determinare anche una denuncia penale, che si sono però rivelate del tutto scollegate dalla realtà.

Non appena avremo le motivazioni del dissequestro valuteremo ulteriori azioni legali non solo per il danno economico subito dal momento della chiusura, ma soprattutto perché sia chiaro a tutti che il nostro lavoro si svolge con correttezza”.