Chi appicca le fiamme paga, 'applichiamo le circolari'

Tre incendi quasi certamente dolosi hanno impegnato per tutto il giorno vigili del fuoco, forestali e carabinieri. Per uno di questi sarebbe stato individuato l’autore che ha appiccato le fiamme.

L’incendio in questo caso è divampato a Marineo, qui sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco anche i carabinieri che avrebbero trovato l’innesco e avrebbero bloccato chi l’ha appiccato. Il secondo incendio su cui è stata aperta un’indagine è stato appiccato a Villafrati.

Le fiamme sono partite dal ciglio della strada e hanno divorato tre ettari di grano. Anche in questo caso i carabinieri sono a caccia dell’incendiario perché il rogo è certamente doloso. Altro incendio partito da alcune potature è divampato a Villa del Sole.

“Le circolari parlano chiaro – dice chi ha preso parte alle operazioni di spegnimento – E’ stata fatta una campagna informativa a tappeto. Non si può più accettare e non si può più tollerare la superficialità, l’indolenza e ben che mai l’azione degli incendiari. Per ogni incendio provocato partirà una notizia di reato come previsto dalle circolari emanante per affrontare questa difficile stagione degli incendi. Così come in questi tre casi. Le condizioni sono tali che non sarà tollerato quanto successo negli anni passati”.

I vigili del fuoco oltre a questi tre episodi sono stati impegnati nello spegnimento di roghi a Balestrate, Trappeto, Partinico e Misilmeri.