Sarà creato un elenco di idonei per le future assunzioni

La Città Metropolitana di Roma Capitale ha indetto un nuovo concorso per il reclutamento di funzionari tecnici (cat. D), in particolare ingegneri e architetti.

La selezione servirà a stilare un elenco di idonei, da cui attingere per effettuare assunzioni a tempo determinato e indeterminato, presso gli uffici della Città metropolitana di Roma Capitale o presso gli Enti locali che abbiano stipulato con essa un apposito accordo.

I requisiti generici

Per partecipare alla selezione saranno necessari i seguenti requisiti: cittadinanza italiana; età non inferiore a 18 anni; idoneità psico-fisica all’impiego; posizione regolare riguardo all’assolvimento degli obblighi di leva; assenza di cause ostative alla partecipazione alla procedura (non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, non essere stati licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale, non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico); assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso; assenza delle cause ostative di cui all’art. 35-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001; possesso della patente di guida di cat. B, in corso di validità.

I requisiti specifici

I candidati dovranno, inoltre, essere in possesso di almeno uno tra i seguenti titoli di studio:

Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in Architettura; Ingegneria Civile; Ingegneria Edile; Ingegneria Edile – Architettura; Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio; Ingegneria meccanica; Ingegneria elettrica; Ingegneria elettronica; Pianificazione territoriale e urbanistica; Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale; Politica del territorio; Urbanistica;

Laurea Triennale D.M. n. 509/1999 in Scienze dell’Architettura e dell’Ingegneria Edile (classe 4); Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale (classe 7); Ingegneria Civile e Ambientale (classe 8);

Laurea Triennale D.M. n. 270/2004 in Scienze dell’Architettura (classe L-17); Scienze e Tecniche dell’Edilizia (classe L-23); Scienze Pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale classe L-21); Ingegneria Civile e Ambientale (classe L-7);

Laurea Specialistica D.M. n. 509/1999 in Architettura del paesaggio (classe 3/S); Architettura e Ingegneria Edile (classe 4/S); Ingegneria Civile (classe 28/S); Ingegneria per l’ambiente e il territorio (classe 38/S); Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale (classe 54/S);

Laurea Magistrale D.M. n. 270/2004 in Architettura del paesaggio (classe LM-3); Architettura e ingegneria edile – architettura (classe LM-4); Ingegneria Civile (classe LM-23); Ingegneria dei sistemi edilizi (classe LM-24); Ingegneria della Sicurezza (classe LM-26); Ingegneria Elettronica (classe LM-29); Ingegneria Meccanica (classe LM-33); Ingegneria per l’ambiente e il territorio (classe LM-35); Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale (classe LM-48).

La selezione

Il concorso sarà articolato in un’unica prova scritta, volta ad accertare le competenze attitudinali e professionali del candidato, nonché la sua capacità di applicare le conoscenze possedute rispetto a specifiche situazioni e alla soluzione di casi problematici di ordine teorico e pratico e servirà a verificare la conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle strumentazioni e applicazioni informatiche più diffuse.

In particolare, la prova consisterà in un test con quesiti a risposta chiusa e/o a risposta aperta e/o nella redazione di un elaborato tecnico o di un progetto e potrà essere svolta con modalità semplificate mediante l’utilizzo di strumenti informatici e digitali.

Come partecipare

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata solo ed esclusivamente per via telematica, tramite SPID (Sistema pubblico di identità digitale), entro le ore 23:59 del 16 giugno 2022, compilando l’apposito modulo elettronico, disponibile all’interno della sezione Concorsi della Città Metropolitana di Roma.

Il calendario della prova d’esame e tutte le successive comunicazioni saranno resi noti sul sito del Comune.

Per maggiori dettagli consulta il bando.