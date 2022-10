Una nuova trasmissione tutta dedicata al Palermo calcio

Il grande calcio a tinte rosanero arriva su BlogSicilia.it, con un nuovo programma a partire dal prossimo 17 ottobre. Si chiama “Rosanero Web & Tv” ed è condotto da Guido Monastra, voce, volto e memoria storica per tutti gli appassionati di calcio siciliani, e Fabrizio Vitale. Insieme ai due giornalisti, in ogni puntata gli spettatori potranno contare sulla partecipazione straordinaria di Salvatore Geraci, decano dei giornalisti amanti dell’arte pallonara e di Giuseppe Leone.

Rosanero Web & Tv ogni lunedì alle 14,00

Il programma andrà in onda ogni lunedì alle 14,00 in diretta su BlogSicilia.it e Stadionews24.it. La trasmissione verrà diffusa anche attraverso le pagine facebook delle testate giornalistiche. Il programma sarà visibile in differita anche sul grande schermo. Per chi non resiste al fascino del teleschermo, l’appuntamento con Rosanero Web & Tv è su Video Regione (Canale 14 del digitale terrestre), ogni lunedì alle ore 18,00. Rosanero Web & Tv è una produzione Siciliaondemand.