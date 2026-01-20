Termine ultimo il 31 maggio con tolleranza fino al 9 giugno

Entro quando bisogna pagare la prossima rata della Rottamazione-quater? È una domanda che riguarda centinaia di migliaia di contribuenti italiani, alle prese con il calendario serrato delle definizioni agevolate.

Il termine previsto per la prossima scadenza è il 31 maggio 2025. Tuttavia, la legge consente una tolleranza di cinque giorni, quindi saranno considerati validi anche i pagamenti effettuati entro il 9 giugno 2025, purché l’importo corrisposto sia completo e nei modi indicati.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione raccomanda massima attenzione: chi ha già versato le rate precedenti ed è quindi in regola, deve rispettare la nuova scadenza per non perdere i benefici previsti dalla misura. In caso contrario, i pagamenti già effettuati verranno considerati acconti sulle somme complessive dovute.

La Rottamazione-quater rappresenta un’opportunità importante per sanare vecchi debiti con il Fisco, ma solo per chi è puntuale.

Chi deve pagare entro maggio e chi potrà attendere luglio

È bene chiarire che la scadenza del 31 maggio non riguarda tutti i contribuenti. Infatti, coloro che entro il 30 aprile 2025 hanno presentato domanda di riammissione alla Rottamazione-quater — secondo quanto previsto dalla legge n. 15/2025, che ha convertito il decreto Milleproroghe — dovranno attendere una nuova comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Questi contribuenti riceveranno entro la fine di giugno una notifica con l’ammontare delle somme dovute e i moduli per il pagamento, che terranno conto del piano di rate scelto in fase di domanda. Per loro, la prima scadenza sarà il 31 luglio 2025, non il 31 maggio.

Per tutti gli altri, invece, resta valido il calendario standard indicato nella Comunicazione delle somme dovute ricevuta al momento dell’adesione.

Dove e come pagare: tutti i canali disponibili

Il pagamento può essere effettuato attraverso molteplici canali, fisici e digitali. I contribuenti possono rivolgersi a:

Banche

Uffici postali

Tabaccherie e ricevitorie

Sportelli bancomat abilitati

Canali online di Poste Italiane, banche e PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento) aderenti a pagoPA

In alternativa, è possibile pagare direttamente dal sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione oppure tramite l’App Equiclick. Chi preferisce il contatto diretto, può prenotare un appuntamento presso gli sportelli dell’Agenzia.

Per quanto riguarda i documenti necessari al pagamento, occorre utilizzare i moduli allegati alla comunicazione ricevuta o, in caso di smarrimento, scaricarne una copia dal sito ufficiale. È anche possibile riceverli via e-mail, inviando una richiesta dalla sezione pubblica del sito, allegando un documento d’identità.

Cosa prevede la Rottamazione-quater

La cosiddetta Rottamazione-quater è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022). Riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.

La misura consente ai contribuenti di pagare solo le somme dovute a titolo di capitale, più i rimborsi spese per eventuali procedure esecutive e i diritti di notifica. Non sono invece da versare: sanzioni; interessi iscritti a ruolo; interessi di mora; aggio di riscossione.

Inoltre, per quanto riguarda le multe stradali e altre sanzioni amministrative (escluse quelle tributarie o contributive), non devono essere corrisposti gli interessi e le cosiddette “maggiorazioni”, né l’aggio.

Si tratta quindi di un’opportunità significativa per regolarizzare la propria posizione senza l’aggravio di somme accessorie. Ma attenzione: decade dal beneficio chi non rispetta le scadenze, anche solo con un pagamento parziale.