Un uomo di 29 anni è stato arrestato dai carabinieri di Partinico, nel Palermitano, per furto in abitazione. L’uomo si è introdotto in casa di un 89enne approfittando di un momento di distrazione e passando dalla porta del garage aperta.

Una volta a casa, ha scollegato e divelto le telecamere, impossessandosi di una bicicletta elettrica, un cellulare e una videocamera. L’uomo è stato identificato e rintracciato nello stesso pomeriggio del furto mentre stava cercando di introdursi dalla finestra in un’altra abitazione.

L’indagato, che era già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora, è stato arrestato per l’aggravamento della misura e per un altro furto commesso nel mese di agosto.