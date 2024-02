Denunciato l'uomo

Rubato il portafoglio di una dottoressa nel reparto di chirurgia dell’ospedale Policlinico di Palermo. I carabinieri sono riusciti a rintracciare il presunto ladro che aveva tentato di fare la spesa al supermercato con i buoni pasto trovati nel portamonete rubato.

E’ successo in poche ore. Ieri mattina la denuncia del furto da parte della dottoressa. Poi l’arrivo della segnalazione dell’uomo di 39 anni che si era presentato al supermercato per fare la spesa con i buoni pasti che erano stati rifiutati dalla commessa perché nominativi.

Da qui l’arrivo dei militari che hanno recuperato i buoni pasto rubati e denunciato l’uomo per ricettazione. Sono in corso le indagini per recuperare il portafoglio.