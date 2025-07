Hanno rubato infissi in alluminio dal palazzetto dello sport di Termini Imerese. Lo hanno scoperto i carabinieri che hanno denunciato due giovani termitani di 22 anni e di 34 anni accusati in concorso di ricettazione.

I militari su segnalazione di un cittadino sono intervenuti in località San Leonardo dove, era stata segnalata la presenza di due uomini nella sede del palazzetto dello sport. I due indagati a bordo di uno scooter, sono stati intercettati e controllati a poca distanza con cinque sacchi bianchi con dentro l’alluminio.

I militari hanno appurato che il materiale in questione, non era altro che una parte degli infissi asportati dal Palazzetto dello Sport comunale che, recuperato, è stato restituito al Comune di Termini Imerese. Il giovane di 34 è stato trovato in possesso di, 0,5 grammi di hashish ed è stato anche segnalato alla prefettura di Palermo quale assuntore di droga.