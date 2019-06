Sul posto i vigili del fuoco

Tra giovani rubano un’auto, si schiantano e la vettura va a fuoco. Tre ragazzi che si trovano a bordo di un’auto oggetto di furto, questa notte hanno causato un incidente stradale nei pressi di in via Pecori Giraldi, nel quartiere Sperone di Palermo.

Alcuni testimoni avrebbero riferito di aver visto fuggire i tre a piedi dopo che la vettura ha preso fuoco in seguito allo scontro. Si sono subito dileguati e hanno fatto perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. L’incendio ha danneggiato altre auto che si trovavano in sosta nelle vicinanze. La polizia, che è risalita al proprietario dell’auto rubata, sta indagando per scoprire all’identità dei tre giovani e per accertarne le responsabilità.