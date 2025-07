E’ stata rubata una pedana in metallo per i disabili che era stata donata dall’associazione Energie di Palermo al Giardino dei Giusti in via Alloro.

L’associazione l’ha voluta donare per l’accesso ai disabili e ha permesso per alcuni mesi l’ingresso a chi si muove in carrozzina che non poteva accedere al Giardino dei Giusti.

“La pedana non era stata fissata perché si era in attesa delle giuste autorizzazioni e nel frattempo è stata posta in un angolo all’interno per eventuali accessi di disabili – dicono dall’associazione – Adesso è stata rubata. Un gesto infame che va oltre il valore dell’oggetto”.