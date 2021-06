Il bilancio degli assessori nella kermesse allo Spasimo

“Ho fatto una promessa di sangue al presidente della Regione Nello Musumeci e a me stesso: mi occupo soltanto di amministrazione, ho abbandonato la suggestione della politica perché mi sento in colpa con me stesso e verso mio figlio che non vedo da quattro giorni”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, a margine della Kermesse allo Spasimo.

“Nella gestione dell’emergenza Covid sono stati anche commessi errori, e io stesso ho fatto ammenda in più occasione, ma sono stati anche formativi anche per gli operatori. Nessuno ha avuto mai un manuale di gestione di una pandemia ed è difficile affrontare una vicenda straordinaria con la lente dell’ordinarietà” Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, alla kermesse del governo dell’isola allo Spasimo di Palermo, “Sono rimasto particolarmente colpito alcuni giorni fa – ha aggiunto – nel vedere gli ospedali San Pietroburgo invasi da malati positivi al Covid, con letti non più occupabili, fino al punto da vedere nei corridoi materassi per terra con pazienti anziani”.

“Oggi dobbiamo trasmettere in maniera positiva la necessità di vaccinarci” e in Sicilia “abbiamo dovuto vincere una certa refrattarietà, che esiste”, ma nell’isola “quasi tutte le persone che sono state trovate positive alla variante Delta, non ultimo il diplomatico indonesiano” presente a Catania per il G20 “non si erano vaccinati”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, alla kermesse del governo dell’isola allo Spasimo di Palermo, lanciando “un invito pressante per tutelare la nostra vita, quella sociale e l’economia e per tornare a fare una vita normale: vacciniamoci”.

“Non è mai stato rappresentato dal comitato tecnico scientifico nazionale il tema di mantenere la mascherina in Sicilia, non si è fatta differenza e sarebbe strano si facesse perché a quel punto dovremmo chiederci qual è la ragione per cui il Cts ha ritenuto superata la mascherina all’aperto . Ovviamente andremo vedendo quello che succede”. Lo ha detto l’assessore alla salute della Regione Siciliana Ruggero Razza, a margine delle kermesse del governo regionale allo Spasimo, rispondendo alle domande dei cronisti sulla possibilità di mantenere nell’Isola l’obbligo della mascherina all’aperto anche dopo il 28 giugno considerato anche il numero di contagi in Sicilia, prima regione in Italia. “La Sicilia, che ha un numero elevato di contagi, è anche la Sicilia che ha il più basso indice di ospedalizzazione in tutta Italia – ha aggiunto Razza -. Gli esperti stanno facendo una valutazione perché un numero significativo di casi asintomatici rispetto a un bassissimo impatto sugli ospedali può voler dire anche che da noi il virus è stato contenuto dal sistema delle vaccinazioni”.

“Quello che più mi preoccupa, e molti hanno osservato, è il ritardo sul contenimento delle varianti. La Sicilia, da questo punto di vista, ha dimostrato di avere un sistema di allerta molto forte, con più laboratori di riferimento, e questo ci fa ben sperare sull’impatto epidemiologico. Il mio appello è a proseguire a vaccinarsi perché quando arriva una variante come quella Delta l’argine maggiore è la vaccinazione”. Così l’assessore alla Salute della Regione Siciliana Ruggero Razza, a margine della kermesse del governo regionale allo Spasimo di Palermo.

“In questi anni abbiamo ottenuto un risparmio di circa un miliardo di euro passando da quasi 8 a 6,9 miliardi di debiti. Un miliardo in meno che grava sul futuro dei nostri figli. Ma il vero problema è che con le risorse che lo Stato oggi riconosce alla Sicilia non si riesce a coprire le prestazioni rese ai cittadini. Occorrono nuove norme di attuazione in materia finanziaria e il riconoscimento dello stato di insularità. Altrimenti i bilanci saranno sempre in sofferenza”. Lo ha detto l’assessore all’Economia della Regione Siciliana Gaetano Armao durante la kermesse, allo Spasimo di Palermo sui tre anni di governo. “Sono tre anni di lavoro intensi – ha aggiunto – di sistemazione di una situazione economico-finanziaria disastrosa che è stata rinvenuta all’insediamento, con quattro accordi conclusi con lo Stato, 1,70 miliardi in meno di indebitamento, 1 miliardo in risorse per imprese e investimenti, con una rinegoziazione di mutui per 1 miliardo e mezzo e un risparmio di 100 mila euro al giorno fino alla fine del 2046, e cioè 36,5 milioni di euro l’anno, misure che hanno consentito di ridurre gli oneri a carico del bilancio regionale”.

“I termovalorizzatori non sono venuti dal nulla. Erano già stati previsti nel piano rifiuti apprezzato dalla giunta regionale nel 2018, piano che ha scontato un lungo e articolato iter approvativo”. Lo ha detto l’assessore all’Energia della Regione Siciliana Daniela Baglieri durante la kermesse, allo Spasimo di Palermo, su tre anni di lavoro per la Sicilia. “Il recupero energetico – ha aggiunto – è declinato, in linea con il pacchetto di direttive europee dell’economia circolare, al penultimo posto della gerarchia di trattamento dei rifiuti. Nessuno vuole bruciare il rifiuto-risorsa, il termovalorizzatore consente il recupero di energia della parte residuale dei rifiuti, quella indifferenziabile che in assenza andrebbe dritta in discarica”.

«L’energia è un settore che offre grandi opportunità alla Sicilia – ha aggiunto l’assessore – abbiamo già creato una rete di energy manager a supporto dei Comuni, puntiamo sul Pears il nuovo piano energetico regionale, per sfruttare appieno i 15 miliardi previsti dal Pnrr. Sul fronte dei rifiuti, abbiamo fatto grandi passi avanti negli ultimi tre anni sulla raccolta differenziata, passando dal 20 al 42 per cento. Abbiamo premiato i Comuni virtuosi e saremo al fianco delle Città metropolitane che hanno più difficoltà. Lavoriamo in accordo agli obiettivi europei, abbiamo già realizzato sei impianti pubblici, avviato il censimento delle discariche e presto procederemo a chiuderne molte fuori norma. I termovalorizzatori non sono la soluzione, come detto all’Assemblea regionale, ma un tassello del ciclo dei rifiuti e abbiamo avviato una procedura d’interesse in assoluta trasparenza. Infine – ha sottolineato Baglieri – si è cercato di stimolare i piani d’ambito e il mio impegno è quello di cercare di fare ancora di più e ottimizzare tutti i processi per evitare che si verifichino emergenze e carenze idriche».

“È stata una stagione economicamente difficile, il governo Musumeci ha destinato tante risorse per venire incontro alle imprese: ristorare tutti i danni subiti sarebbe impossibile, aiutarle a ripartire sostenendo l’accesso al credito è invece un percorso fattibile e corretto. L’assessorato alle Attività produttive e quello all’Economia stanno preparando bandi per circa 450 milioni di euro”. Lo ha detto l’assessore alle Attività produttive, Mimmo Turano, all’evento “Il governo della Regione. Tre anni di lavoro per la Sicilia” in corso nella ex chiesa di Santa Maria dello Spasimo a Palermo.

«Per la prima volta nella storia della Sicilia il governo Musumeci ha puntato alla pianificazione ambientale, è stata istituita l’Autorità di bacino e grazie al Piano delle ispezioni per il triennio 2019-2021 abbiamo eliminato le infrazioni europee”. Lo ha detto l’assessore regionale a Territorio e ambiente, Totò Cordaro, alla kermesse del governo siciliano allo Spasimo di Palermo. “Il demanio marittimo – ha aggiunto – è una priorità del nostro governo, abbiamo attualizzato le concessioni e dalla regolarizzazione dei canoni pregressi sono entrati 13 milioni nelle casse regionali. Inoltre, abbiamo istituito il portale del demanio marittimo, primi in Italia”. Cordaro ha anche parlato delle nuova riforma urbanistica, “fondata – ha affermato – sui principi del riuso e della rigenerazione. Abbiamo introdotto il Piano territoriale regionale e il sistema informativo territoriale regionale». Sul fronte dell’ambiente, l’assessore ha ribadito «l’istituzione di 217 zone speciali di conservazione e 131 interventi, per un totale di 151 milioni di euro, sulle aree naturali protette. Infine, la consegna del primo padiglione restaurato all’Istituto Roosevelt di Palermo, dove sorgerà il Centro di eccellenza per la sostenibilità Ambientale e la salute dell’uomo». Sul Corpo forestale e la lotta agli incendi Cordaro ha ricordato l’avvio «delle procedure per i concorsi, la mobilità interna con 100 nuove unità e 30 del parco dei Nebrodi, la prevenzione attraverso l’attivazione del numero 1515, la sperimentazione di mezzi come i droni e la rete di accordi con Protezione civile, Anci, dipartimento Sviluppo rurale e dipartimento Agricoltura. la grande mano che ci danno i vigili del fuoco per fare una capillare azione di prevenzione».

“I tre anni di attività sono contrassegnati da una grande programmazione sui beni culturali che finalmente sono tornati strategici in Sicilia e non sono più un inutile orpello come qualcuno in passato pensava. E sono strategici perché sono diventati beni da offrire al mondo quale sviluppo quale carta economica da giocare e da spendere”. Lo ha detto ai giornalisti Alberto Samonà, assessore ai beni culturali e all’identità siciliana, a margine della kermesse, allo Spasimo di Palermo, su tre anni di lavoro del governo siciliano. “La cultura in Sicilia è tornata ad essere motore economico della nostra terra – ha proseguito – e questo dopo un periodo drammatico come la pandemia, che speriamo di esserci lasciati alle spalle, e quindi il significato è ancora più forte. La cultura è la vera scommessa e la programmazione dà linfa vitale per permettere che ciò che ha iniziato questo governo, visto che eravamo all’anno zero, possa essere il biglietto da visita della Sicilia dei prossimi decenni e la gente scoprirà questa Sicilia finalmente”.