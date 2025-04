Un altro immobile abusivo in corso di demolizione sul lungomare Cristoforo Colombo, a Carini. Le ruspe oggi sono entrate in azione al civico 933 per abbattere lo scheletro di una villetta su due piani, un tempo utilizzata come civile abitazione.

L’intervento rientra in un progetto di 5 demolizioni di immobili abusivi ricadenti all’interno dell’area di inedificabilità assoluta della fascia costiera ed ha lo scopo di restituire alla collettività l’area in cui sono state costruite per la fruizione diretta del mare.

Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha assegnato al Comune di Carini la somma complessiva di 100 mila euro ovvero il 50% dell’importo complessivo dell’intervento quantificato in 200 mila euro. L’altro 50% dell’intervento (altri 100 mila euro) è stato finanziato con fondi comunali.

Appena sarà completata la prima demolizione la ruspa entrerà in azione per abbattere l’immobile confinante, sempre su due elevazioni, abitato fino a dicembre 2024.

Poi toccherà agli altri tre, ubicati uno sul lungomare Cristoforo Colombo e due immediatamente sopra l’autostrada lungo la via Amerigo Vespucci.

A vincere la gara d’appalto per realizzare i lavori, con un ribasso d’asta del 28,35% su una base di 117 mila euro è stata la Lutiviem srl di San Filippo del Mela, in provincia di Messina.