Muore dopo 7 giorni di agonia un giovane vittima di un incidente in sella alla sua moto. Si tratta di Domenico Pirrone, 27 anni di San Filippo del Mela, nel Messinese. Lo scorso 27 giugno a bordo del suo scooter aveva perso il controllo proprio nella cittadina Messinese. Sin da subito le sue condizioni erano apparse gravi.

Il ricovero in ospedale

I soccorsi scattarono subito anche perché il 27enne aveva riportato gravi ferite. In particolare delle fratture multiple ad in zone del corpo molto delicate. Fu ricoverato in rianimazione al policlinico di Messina e qui ha perso la vita. Inutili i tentativi dei medici di tenerlo in vita.

La ricostruzione del sinistro

I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire quanto accaduto. Pirrone era in sella alla sua moto e muore a causa delle ferite riportate dall’impatto sull’asfalto. Non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi. Il giovane pare oltretutto che indossasse il casco. Ma neanche questo è riuscito a salvargli la vita.

Nel palermitano altra tragedia della strada

In questi giorni anche nel Palermitano si è consumata un’altra tragedia della strada. Alessandro Noto, 31enne residente a Carini, è stato investito e ucciso da un automobilista mentre percorreva l’A29. Da capire ancora il motivo per cui la vittima stesse camminando di notte sulla Palermo-Mazara. Ad indagare sull’episodio gli agenti della polizia stradale di Alcamo, con il supporto dei colleghi di Palermo, che sono intervenuti dopo la telefonata fatta dallo stesso conducente dell’auto che lo ha travolto. Il cadavere rinvenuto a circa un centinaio di metri dal punto in cui sarebbe avvenuto l’impatto dai vigili del fuoco. Non distante dal luogo dell’incidente c’è una discoteca.

Gli investigatori hanno acquisito le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza. Si vuole verificare se Noto fosse uscito da uno dei locali della zona e se avesse deciso, nonostante il pericolo, di raggiungere a piedi la meta prescelta.

