Il 14 febbraio, in occasione di San Valentino festa degli innamorati, le guide turistiche di Guides for Gaza Sicilia organizzano una passeggiata dal titolo “Un amore di Kalsa” per sensibilizzare e tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica sulla situazione umanitaria lungo la Striscia, sostenere l’amore per la vita e l’autodeterminazione del popolo gazawi.

L’appuntamento è alle 10.00 a Piazza Marina davanti il cancello d’ingresso di villa Garibaldi.

Durante la passeggiata si conosceranno storie, aneddoti e fatti di cronaca passati di uno dei quartieri più antichi di Palermo che e si visiterà l’oratorio di San Lorenzo, luogo magistralmente decorato da Giacomo Serpotta.

La passeggiata terminerà alle 12.00 circa.

È possibile prenotarsi mandando una mail a guidesforgazasicily@protonmail.com oppure inviando un messaggio WhatsApp al numero +39 349 505 2960 scrivendo nome e cognome e il numero delle persone partecipanti.

È richiesto un contributo minimo a partire da 10 €. Il

ricavato della passeggiata sarà devoluto interamente a Medici senza Frontiere che sta curando progetti di assistenza medica nei territori palestinesi e che Guides for Gaza Sicilia ha deciso di abbracciare.

“Narratrici della nostra terra e ambasciatrici della sua Bellezza, amiamo il nostro lavoro e ci siamo chieste se e come potevamo agirlo in modo che potesse avere una funzione sociale e solidale. Offrire il nostro mestiere alla causa palestinese, trasformarlo in strumento di solidarietà lo rende ancora più straordinario e prezioso!” dichiarano le guide di Guides for Gaza Sicilia.

