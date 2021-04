il parlamentare regionale del pd, nello dipasquale

Interrogazione del Pd sul capo della struttura sanitaria

Documento inviato a nove Procure

Sotto osservazione le spese del Governo regionale sulla sanità

Prosegue l’assedio politico del Pd a Musumeci

Il parlamentare regionale del Pd, Nello Dipasquale ha presentato un’interrogazione al presidente della Regione per conoscere l’attività di Salvatore D’Urso, a capo della struttura tecnica di supporto per il piano di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 , nominato da Musumeci nell’ottobre scorso. Il deputato ha anche inviato il suo documento a 9 Procure siciliane.

I soldi per la sanità

“Considerato che alla Sicilia sono stati assegnati dal Governo nazionale 128 milioni di euro, ricevuti dalla banca europea degli investimenti, con l’interrogazione a risposta scritta, inviata per conoscenza alle nove Procure dell’isola, si intende far luce sull’operato in merito alla gestione dell’emergenza sia da parte del Presidente Musumeci quale Commissario regione che dal suo soggetto attuatore, cioè l’ingegner D’Urso” spiega il deputato regionale del Pd

Come sono stati spesi?

Nella sua interrogazione, il deputato regionale del Pd chiede in che modo sono stati spesi i soldi. “Quante somme e in che modo sono state impegnate per singola struttura ospedaliera? Come si sono svolte le procedure di affidamento? Inoltre chiedo di conoscere l’elenco dettagliato degli incarichi professionali conferiti e i compensi attribuiti; ho chiesto anche di avere copia dei report mensili dell’ing. D’Urso previste dall’art. 3 della disposizione commissariale n. 1 del 15 ottobre 2020; infine ho chiesto di conoscere quanti dei 253 posti di terapia intensiva sono stati attivati, e quanti dei 318 previsti di subintensiva sono già funzionanti”.

Pd all’attacco di Musumeci

L’iniziativa di Dipasquale fa seguito all’annuncio su BlogSicilia del segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo di campagna del suo partito, e presumibilmente della sua coalizione, per fare pressing sul governo Musumeci. L’obiettivo è dichiarato, andare a votare fra metà settembre e metà ottobre, probabilmente contemporaneamente alle nazionali o giù di lì.