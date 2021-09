C’è anche un ferito

Una persona è morta, e un’altra è rimasta ferita, in un incidente tra un mezzo pesante e un’auto nella strada statale 113 “Settentrionale Sicula” all’altezza di Santa Flavia. A darne notizia è l’Anas, che sta gestendo il traffico nell’arteria.

La vittima un uomo di 35 anni

A perdere la vita è stato un uomo di 35 anni, di cui al momento sono state soltanto fornite le iniziali: A.P. Sul posto la polizia stradale che sta effettuando i rilievi per provare a capire cosa sia successo. Ancora poco chiare le circostanze per cui i due veicoli sono venuti a contatto. La cosa certa al momento è che i due mezzi hanno impattati frontalmente. Sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre il corpo dalla vettura e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 35enne.

L’impatto

L’incidente per l’esattezza è avvenuto al chilometro 245. Il traffico è provvisoriamente bloccato a Santa Flavia: l’arteria al momento è chiusa in entrambe le direzioni per consentire alle squadre di soccorso di potere operare. È sul posto anche il personale di Anas per la gestione della viabilità, con deviazioni segnalate e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.