L'inseguimento partito da Trapani e finito a Monreale

Inseguimento per le strade da Trapani e concluso a Monreale. I militari di Trapani hanno intercettato una autovettura con a bordo 5 uomini. Gli automobilisti hanno forzato un posto di controllo.

Ne è nato un inseguimento che si è concluso a lungo la circonvallazione del comune normanno. Durante il tragitto l’autovettura ha forzato diversi posti di controllo. Giunti a Monreale i cinque uomini sono scesi dalla macchina tentando di fuggire a piedi.

Quattro uomini sono stati fermati e uno è ancora ricercato. All’inseguimento ha preso parte anche un elicottero. Al momento fermati per resistenza a pubblico ufficiale. Accertamenti sono in corso per stabilire i motivi della fuga.