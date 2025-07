E’ stata scarcerata per fine pena la sorella del superlatitante Matteo Messina Denaro, Anna Patrizia Messina Denaro, classe 1970, è stata arrestata il 13 dicembre 2013, è tornata in libertà ieri mattina, uscendo dal carcere di Vigevano (Pavia).

La sorella boss dell’ex superlatitante morto nel settembre 2023 ha finito di scontare il suo debito con la giustizia e adesso è tornata a Castelvetrano, nel cuore della Sicilia che custodisce ancora un pezzo dei segreti dei Messina Denaro. La sorella Anna Patrizia conosce tanti segreti. Ha avuto sempre una venerazione per il fratello Matteo.

Le indagini della Polizia e della Dia, coordinate dalla procura distrettuale antimafia di Palermo, raccontano che nel 2011 Anna Patrizia Messina Denaro reggeva il delicato sistema delle comunicazioni del latitante. Un giorno, andò in carcere a trovare il marito, Vincenzo Panicola, e lui gli fece capire che l’imprenditore Giuseppe Grigoli sembrava avere dei cedimenti dietro le sbarre. Una collaborazione con la giustizia di Grigoli sarebbe un grosso danno per la famiglia. Pochi giorni dopo, Anna Patrizia portò in carcere la risposta del fratello: “Non toccatelo, perché danno può fare – venne intercettata – può diventare una catastrofe”. Lei non era d’accordo, era per una linea più dura, ma si fece come aveva deciso Matteo.

Alla scarcerazione di Patrizia Messina Denaro fra non molto si aggiungerà anche quella di Francesco Guttadauro, figlio di Filippo e Rosalia Messina Denaro (la seconda delle quattro sorelle del boss morto). Il “nipote del cuore” del padrino scontando 16 anni di carcere. Anche lui è stato arrestato nel 2013.

Il padre Filippo, internato all’ergastolo bianco, è fratello di Giuseppe, il dottore e boss del potente mandamento mafioso di Brancaccio. A Palermo, lo zio morto, ha trascorso una parte della latitanza. Non è casuale, ma frutto di una fitta rete di relazioni che resta solida anche dopo la morte del padrino. Una rete rappresentata anche dai tanti segreti che restano tali e di cui Patrizia Messina Denaro è depositaria.