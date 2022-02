Un'altra tragedia

Un altro grave incidente mortale oggi a Monreale. Un giovane è morto lungo la Circonvallazione all’altezza di Poggio Normanno, nello scontro tra 2 autovetture. Il ragazzo, di cui ancora non si conoscono le generalità, è morto nonostante i tentativi di rianimazione del 118 intervenuto dopo pochi minuti dal tragico impatto.

Sul posto, oltre all’ambulanza del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale della città normanna per la gestione della viabilità e per la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

A Palermo morto 22enne

Nuova tragedia stamattina a Palermo. Incidente mortale questa mattina a Palermo. Un giovane in sella a una moto ha perso la vita intorno alle 9,30 in via Nicolò Azoti, la vecchia via dell’Ermellino, a pochi passi dal ponte che collega viale Regione Siciliana con Bonagia.

Fatale l’impatto con un autocarro.

Sono intervenuti agenti dell’infortunistica della polizia municipale che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente, gli agenti di polizia e i carabinieri. I sanitari del 118 hanno constatato la morte. La vittima ha 22 anni ed è di Villabate. Si tratta di Mario Di Peri che viaggiava a bordo di uno scooterone Honda 750. Si cercando di capire cosa sia successo. Si cercando alcuni testimoni per capire chi sia il responsabile che ha causato lo scontro che non ha lasciato scampo al giovane motociclista.