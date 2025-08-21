La polizia ha recuperato cellulare e oggetti personali rubati a una giovane frequentatrice della movida a Palermo alla Vucciria e ha arrestato i due presunti responsabili del furto e un ricettatore.

Due giovani a bordo di uno scooter hanno strappato la borsa in via Meli alla Vucciria ad una giovane palermitana.

I due erano poi fuggiti, facendo apparentemente perdere le loro tracce, ma una pattuglia sul posto si è messa subito alla loro ricerca, raccogliendo quasi in presa diretta la segnalazione di quanto accaduto e la descrizione degli autori dello scippo. L’ipotesi che i due potessero essere diretti nel quartiere di Ballarò ha trovato conforto nelle indicazioni fornite dal gps del cellulare rubato che ne indicava proprio questa direzione.

Giunti nel popoloso quartiere, i poliziotti si sono subito imbattuti nello scooter e nei centauri. Avevano la borsa della vittima ma non il cellulare. Quest’ultimo era già stato “smerciato” e consegnato a un cittadino straniero.

Nel suo alloggio fatiscente, nascosto dentro un mobile, gli agenti lo hanno ritrovato. Telefonino, documenti ed effetti personali sono stati restituiti alla vittima. I due cittadini italiani sono stati arrestati per furto e il provvedimento convalidato dall’autorità Giudiziaria, mentre il cittadino straniero e’ stato denunciato per il reato di ricettazione.