Il questore di Palermo Maurizio Calvino ha vietato la presenza del pubblico durante le partite di calcio al “Louis Ribolla” della squadra Regina Mundi che gioca le partite casalinghe in quell’impianto. Durante l’ultimo incontro di calcio lo scorso 9 marzo tra la Regina Mundi e il Montelepre si sono registrati scontri tra i tra tifosi che hanno coinvolto anche i calciatori.

Uno è stato anche soccorso dai sanitari del 118. Durante la partita sono intervenuti i carabinieri. La digos sta esaminando i filmati per risalire agli autori degli scontri per prendere anche dei provvedimenti di daspo.

La misura è stata decisa dopo gli episodi di violenza, avvenuti lo scorso 9 marzo, in occasione della partita di calcio valevole per il campionato di Promozione girone A, stagione calcistica 2024/2025, Regina Mundi contro Montelepre, che nella circostanza ha visto intervenire personale i carabinieri.

Secondo quanto ricostruito, ci sono stati scontri tra tifosi sia prima che durante la partita. Sono stati coinvolti anche alcuni calciatori e ad avere la peggio un giocatore della squadra ospite che ha riportato contusioni varie. Anche l’arbitro è stato minacciato.

Il provvedimento, che è scaturito da accertamenti di natura amministrativa, è orientato a vietare al pubblico (anche al fine di salvaguardarne l’incolumità), l’ingresso alla struttura per qualsiasi evento sportivo e dei trattenimenti in genere, in assenza delle prescritte cautele.

Pertanto si è prescritto che gli incontri futuri si svolgano in assenza di pubblico (porte chiuse), diffidando inoltre il presidente della società sportiva A.S.D. Regina Mundi S.G.A.P, affinché venga informata la tifoseria di non recarsi presso l’impianto sportivo per assistere agli incontri di calcio.

È al vaglio della Digos l’esame dei filmati al fine di individuare eventuali responsabilità a carico dei soggetti coinvolti, per l’adozione di specifiche misure di inibizione alla frequentazione di impianti sportivi (Daspo).