Violento scontro tra due auto sulla Palermo Sciacca tra Giacalone e Altofonte. Otto sono i feriti che sono stati trasportati in ospedale. Nella zona dello scontro sono intervenuti in massa i sanitari del 118. Sono usciti dalla sala operativa anche i medici rianimatori con l’automedica.

Intervento importante per molti feriti che sono stati intubati per le ferite riportate. Le auto sono state distrutte. Sono intervenuti anche i vigli del fuoco e i carabinieri che stanno eseguendo i rilievi per accertare le responsabilità.

Sono cinque gli automobilisti più gravi finiti in ospedale nello scontro frontale tra due auto nella statale Palermo Sciacca.

Una donna di 50 anni è un uomo di 73 anni sono stati soccorsi e portati all’ospedale Civico. Tre ragazzine di 12, 11 e 13 anni sono state trasportare all’ospedale dei Bambini in codice rosso.