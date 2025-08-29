Violento scontro tra due auto sulla Palermo Sciacca tra Giacalone e Altofonte. Otto sono i feriti che sono stati trasportati in ospedale. Nella zona dello scontro sono intervenuti in massa i sanitari del 118. Sono usciti dalla sala operativa anche i medici rianimatori con l’automedica.

Intervento importante per molti feriti che sono stati intubati per le ferite riportate. Le auto sono state distrutte. Sono intervenuti anche i vigli del fuoco e i carabinieri che stanno eseguendo i rilievi per accertare le responsabilità