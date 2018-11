Indagini della polizia municipale

Scontro frontale questa mattina a Ficarazzi. L’incidente tra un’ambulanza e un’Opel Corsa avvenuto in corso Umberto all’incrocio con via Alcide De Gasperi.

Nell’impatto sono rimasti feriti sia il conducente del mezzo di soccorso che quello dell’utilitaria. Non si conoscono le loro condizioni.

Le indagini sono condotte dalla polizia municipale diretta dal comandante Salvatore Di Gristina. Secondo una prima ricostruzione uno dei due mezzi ha sbandato per una buca presente sull’asfalto.

Il traffico in zona è andato in tilt in attesa della rimozione dei mezzi incidentati.

(Foto Ficarazzi Blog)