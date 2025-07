I vigili del fuoco hanno segato il cavalletto che si è infilzato nella gamba

Lo abbiamo raccontato spesso. Tra le tante cose finte a Palermo c’è anche la zona pedonale di via Maqueda quella in sostanza non piena di tavolini, ma quella che va dai Quattro Canti alla stazione centrale.

Un vero incubo per i pedoni che cercano di raggiungere il centro e si vedono frecciare, monopattini, scooter elettrici spesso utilizzati dai borseggiatori, scooter e anche auto e furgoni. Una zona senza controllo dove i blocchi di cemento, evidentemente troppo leggeri, quelli della rigenerazione urbana sono stati spostati come i vecchi new jersey. Un varco aperto e dove tutti entrano senza problemi.

La prova di quanto abbiamo sempre denunciato, senza successo, oltre ai tanti incidenti con i monopattini, è quanto avvenuto ieri. Uno scontro incredibilmente in piena zona pedonale tra due scooter.

Uno scontro violento, tra una Honda e una Yamaha in via Maqueda all’angolo con vicolo Santa Rosalia. Ad avere la peggio un uomo sulla sessantina, rimasto a terra ferito: un pezzo del cavalletto di uno dei mezzi a due ruote, gli avrebbe trafitto la carne della gamba. Sono intervenuti i sanitari del 118 e i pompieri, che hanno tagliato il ferro del cavalletto con una sega per liberare l’uomo, poi trasportato all’ospedale Civico.

Un incidente che non ha cambiato nulla. Tanto che in tanti con i mezzi circolavano all’interno di quella che solo sulla carta è una zona pedonale.