Terribile scontro sulla statale 113 tra Ficarazzi e Bagheria. L’impatto è avvenuto fra tre auto, tra queste una Mini Cooper e una Fiat Punto. Sono arrivate ambulanze del 118 e la polizia.

Dieci in totale i coinvolti nell’incidente, tre di loro hanno riportato le conseguenze più gravi e sono stati trasportati in ospedale, ma non sono in pericolo di vita.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per liberare alcuni degli occupanti delle macchine rimasti incastrati negli abitacoli. La strada è stata chiusa per qualche ora per consentire agli agenti di effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’impatto.

Secondo una prima ricostruzione, due auto procedevano verso Bagheria, un’altra in direzione Palermo. Per motivi ancora da accertare, a un certo punto, due dei mezzi si sono scontrati frontalmente, coinvolgendo anche il terzo.

(Foto Michael Emergency)