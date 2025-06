E’ stata eseguita un’operazione antidroga coordinata dalla Dda di Palermo, nei confronti di 8 persone che gestivano il mercato dello spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e hashish nei noti quartieri di Ballarò e Vucciria.

I provvedimenti di fermo sono stati eseguiti dalla guardia di finanza dai baschi verdi del gruppo pronto impiego di Palermo alla luce anche del concreto pericolo di fuga di alcuni degli indagati e della quotidiana reiterazione dei reati perpetrati. Oltre 100 finanzieri impegnati dalle prime luci dell’alba nell’esecuzione di 17 perquisizioni locali effettuate tra Palermo e Villabate nei confronti degli 8 fermati, ma anche di una serie di soggetti a loro collegati a vario titolo, la cui posizione è ancora al vaglio della procura.

L’organizzazione, con una rigida gerarchia piramidale, è composta al vertice da due i soggetti che, con l’avallo del mandamento mafioso, facevano arrivare la cocaina e l’hashish a Palermo da consolidati canali, con i quali poi trattavano direttamente prezzo, quantità e qualità. Facevano parte dell’organizzazione anche alcuni arrestati ai domiciliari che gestivano una specie di control room da dove smistare gli ordini ai pusher di strada, gestendo tempi e consegne. La droga era consegnata attraverso una sorta di drug delivery: i pusher, una volta attivati, utilizzando motorini o biciclette elettriche fornite dall’organizzazione, travestiti da rider con gli zaini di una nota piattaforma di delivery, come se stessero trasportando pizze o altro cibo da asporto, consegnavano stupefacenti ai clienti n tutta Palermo fino a Mondello.

I “rider” si spostavano da un luogo all’altro della città con poche dosi al seguito aumentando il numero di viaggi. Tra i soggetti colpiti dal provvedimento anche un esponente di spicco della mafia nigeriana. Già noto per i medesimi ma anche altri gravi reati, lo stesso era già stato arrestato nel gennaio 2024 sempre dai baschi verdi per aver tentato la fuga, con tanto di passaporto falso, in un altro Paese dell’Unione Europea al fine di sfuggire a una probabile e imminente condanna in via definitiva.

Uno dei “custodi” dello stupefacente, incensurato, è stato arrestato con un chilo e mezzo di hashish. Gli “addetti alla control room” svolgevano turni anche di 20 ore su 24 per organizzare e gestire almeno 100 cessioni al giorno, per un guadagno di oltre 3.000 euro al giorno. Solo nell’arco temporale dell’attività investigativa effettuata sono state registrate cessioni di cocaina e hashish per oltre 700.000 euro.

Sono stati individuati anche ulteriori luoghi utilizzati dai capi della consorteria criminale per nascondere i proventi dell’attività illecita. Le banconote, raccolte in mazzette da 1.000 euro, venivano sigillate in buste sottovuoto e poi consegnate per la custodia a persone di fiducia incensurate, anch’esse, come i custodi dello stupefacente, fuori dal mondo dello spaccio.