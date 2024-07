Al commissariato San Lorenzo erano arrivate diverse segnalazioni

Un improvvisato canile è stato scoperto dagli agenti di polizia in via Castelforte a Palermo. In un abitazione tenuti non in modo regolare. Alcuni erano legati con catene fissate ai tavoli della veranda o al frigorifero, mentre quelli più piccoli, piccoli chihuahua e bulldog francesi di pochi anni, erano rinchiusi in gabbiette per uccelli. Al commissariato San Lorenzo erano arrivate diverse segnalazioni.

I poliziotti hanno trovato 25 cani. Tre persone, la cui posizione è al vaglio della Procura, sono state identificate mentre gli animali sono stati sequestrati per accertamenti. L’appartamento al piano terra con giardino e veranda aveva la ringhiera oscurata con dei grossi teli da giardino. Il cattivo odore erta ovunque riscontrando effettivamente un tanfo invadente.

Intervenuti anche i veterinari dell’Asp

Diversi abitanti della zona avevano chiamato il 112 sospettando che ci potesse essere qualcuno deceduto in casa giorni prima, ma di cani che abbaiavano non ne avrebbe parlato nessuno. E invece nell’abitazione in zona Partanna c’erano decine di animali, molti dei quali non in buono stato di salute, ma tutti sporchi e sicuramente detenuti in maniera non regolare. Sono intervenuti anche i veterinari dell’Asp. Molti cani non avevano il microchip. Gli animali sono stati affidati a un’associazione di volontariato.

Scoperto un canile abusivo a Montelepre, multa di 2mila euro ai gestori

Qualche settimana fa i carabinieri della stazione di Montelepre, insieme ai colleghi del Nas e di personale del dipartimento di prevenzione veterinaria dell’Asp di Palermo, durante i controlli nelle aree rurali dei comuni di Montelepre e Giardinello, hanno individuato un canile risultato essere completamente sconosciuto alle autorità competenti e di conseguenza privo di qualsivoglia autorizzazione.

La struttura, a Montelepre, è gestita da un’associazione culturale senza alcuna licenza per accogliere e mantenere animali, l’attività è stata quindi bloccata, vietando nuovi ingressi di cani. I 22 cuccioli, trovati nel canile al momento del controllo, sono in buona salute; 20 saranno riaffidati ai rispettivi proprietari, due invece, sono senza “microchip” di identificazione e saranno affidati ad altra struttura. I gestori sono stati multati per oltre 2.000 euro.