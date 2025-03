Contratti part time passano a full time

Più soldi, buoni pasto, trasformazione dei contratti da part time a full time e incentivi per gli autisti. Prevede tutto questo l’accordo firmato dai sindacati e dall’azienda Amat che gestisce il trasporto pubblico a Palermo.

Dal primo aprile il rapporto di lavoro del personale attualmente con contratto di lavoro part-time all’82% verrà trasformato in rapporto di lavoro al 100%, in base a quanto previsto nel Piano Industriale. Cambia il servizio degli ausiliari del traffico che presteranno servizio, secondo turnazione dalle 8 alle 20 e dalle 8 alle ore 24 a Mondello.

Verrà corrisposto, a tutto il personale, un buono pasto del valore di 6 euro per ogni giorno di prestazione. Verrà corrisposta, per il 2025, una indennità domenicale di 15 euro in aggiunta a quella già prevista dall’accordo nazionale.

Dal primo gennaio del 2026 l’indennità domenicale aggiuntiva sarà di 20 euro. Sarà modificato l’orario di lavoro del personale amministrativo, mentre sarà stipulata un’assicurazione per tutelare il personale in servizio dal rischio di non autosufficienza,