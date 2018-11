Continuano le operazioni della Polizia Municipale Nucleo Controllo Attività Produttive per liberare aree pubbliche dell’occupazione abusive di strutture e manufatti realizzate in assenza di titoli concessori.

Oggi in piazzetta D’Ossuna a pochi passi dal Tribunale è stata sequestrata una struttura anticamente adibita a gelateria ed ora in stato di abbandono.

Appena le indagini si concluderanno si provvederà alla totale rimozione restituendo il bene alla collettività.

Una persona O.L. è stata denunciata per occupazione abusiva di suolo pubblico e per aver realizzato una struttura in assenza di concessione edilizia.

Ieri a spese del titolare è stata smontata un’edicola in via Lascaris. Nei giorni scorsi un negozio di artigiano era stato smantellato al Mercato delle Pulci.