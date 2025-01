La polizia di Stato ha sequestrato parte di un locale in centro a Palermo e sanzionato il titolare per oltre 10 mila euro per diverse irregolarità commesse.

Gli agenti sono intervenuti nel corso di una serata danzante con Dj organizzata senza la licenza rilasciata dalla questura. Sono stati sequestrati gli strumenti musicati, e anche la zona dove si svolgeva la serata danzante e denunciato il titolare.

Anche i buttafuori utilizzati non avevano il decreto prefettizio per potere svolgere la mansione. I sequestri sono stati convalidati.