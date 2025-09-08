E' successo a Villabate

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Misilmeri (Palermo), hanno denunciato in stato di libertà un 16enne di Villabate, accusato di resistenza a pubblico ufficiale.

I militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio, transitando in viale Europa, hanno intimato l’alt al conducente di un motoveicolo che, ha accelerato tentando di allontanarsi e far perdere le proprie tracce.

Ne è scaturito un breve inseguimento tra le vie cittadine tra persone ed automobilisti presenti ma i carabinieri sono riusciti a raggiungere il motoveicolo e bloccarlo.

Gli accertamenti amministrativi, hanno fatto emergere che il 16enne alla guida del mezzo, non era in possesso della patente di guida perché mai conseguita e che, il motoveicolo, era privo di assicurazione e revisione.

Lo scooter è stato sequestrato e sono state contestate sanzioni amministrative per 6.000 euro.