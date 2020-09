Intervento della Guardia di Finanza

I finanzieri della Tenenza di Corleone hanno sequestrato un’area adibita abusivamente a discarica di rifiuti pericolosi. I militari hanno trovato un appezzamento di terreno dove erano accatastati diversi rifiuti speciali.

Nell’area sono state trovate 120 lastre di eternit non integre, in peso pari a circa 2.000 chili, e 30 lastre di materiale bituminoso del peso complessivo di circa 200 chili, conferiti illegalmente da soggetti ignoti.

Sono scattati i sigilli e sono in corso le indagini per risalire a chi ha smaltito i rifiuti pericolosi.

E’ stata inviata la comunicazione al sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi per le operazioni di bonifica.

Per i fatti sopra descritti, costituenti fattispecie penalmente rilevante ai sensi del Testo Unico in materia di tutela ambientale (art. 256, comma 1 e 3, del D.LGS. 152/2006) e punite con l’arresto da 6 mesi a due anni e con l’ammenda da €. 2.600 a €. 26.000, è stata inoltrata, alla competente Autorità Giudiziaria, apposita comunicazione di notizia di reato nei confronti di ignoti mentre l’area adibita a discarica abusiva è stata sottoposta sequestro preventivo (ex art. 321 c.p.p.).

Quella delle discariche abusive inquinanti e spesso colme di rifiuti speciali è una piaga molto diffusa. Nello scorso mese di agosto i finanzieri della Tenenza di Corleone, nell’ambito di un servizio d’iniziativa in materia di polizia ambientale, hanno sequestrato un’altra vasta area adibita abusivamente a discarica di rifiuti speciali pericolosi.

In particolare le Fiamme Gialle, durante le ordinarie operazioni di controllo economico del territorio, hanno individuato un appezzamento di terreno sito nel comune di Monreale, all’interno del quale erano accatastati diversi rifiuti speciali quali pneumatici, lastre di eternit e rottami di elettrodomestici vari.

L’amianto è pericoloso perchè causa tumore polmonare, i pneumatici usati, invece, vanno smaltiti come rifiuti speciali proprio per il loro alto poterr inquinante. gli elettrodomestici, inoltre, appartengono alla categoria dei Raee ed anche per questi rifiuti è previsto un percorso preciso di smaltimento per il recupero di alcune componmenti e poer evitare che altre risultino inquinanti.