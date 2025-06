I carabinieri della stazione di Mezzojuso hanno denunciato un uomo e una donna, di 80 e 70 anni per detenzione di esemplari protetti in assenza di documentazione Cites, convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatica minacciate.

I militari hanno notato la presenza di una ventina di esemplari di tartarughe all’interno di due giardini privati senza la documentazione, prevista per la detenzione di specie protette.

Le tartarughe in questione, sono state identificate come appartenenti alla famiglia “Testudo Hermann”, una specie tutelata, come confermato dai veterinari dell’Asp di Misilmeri e Lercara Friddi che sono intervenuti.

Gli animali in buone condizioni di salute, sono stati sequestrati e trasferiti al centro recupero fauna selvatica di Ficuzza, come disposto dalla procura di Termini Imerese.