I finanzieri del comando provinciale di Palermo con i funzionari dell’agenzia delle dogane e dei monopoli, che operano nell’aeroporto “Falcone – Borsellino”, hanno arrestato due romeni che cercavano di introdurre 64 chili di sigarette destinati alla rivendita su circuiti di distribuzione illegali.

Le fiamme gialle della compagnia di Palermo-Punta Raisi e i funzionari Adm hanno individuato i due passeggeri nel corso dei controlli nell’area arrivi dello scalo aeroportuale. I due passeggeri hanno reso dichiarazioni contraddittorie circa il motivo del viaggio e la destinazione finale.

Nel corso dei controlli dei bagagli sono state trovate 320 stecche di sigarette di un noto marchio internazionale senza i sigilli dei Monopoli di Stato. I due soggetti sono stati tratti, pertanto, in arresto e condotti presso il carcere “Pagliarelli”