Hanno rischiato di morire a Ustica quando il mare all’improvviso si è trasformato in tempesta. Due giovani, un ragazzo e una ragazza, sono stati travolti dalle onde altissime mentre si trovavano nella caletta dell’Acquario. Sono salvi grazie a un gruppo di giovani usticesi che sono riusciti ad affrontare il mare in tempesta e portarli a riva.

I figli del mare come li chiamano a Ustica. Salvatore Zanca, Peppino Mancuso, Mauro Mancuso, Roberto D’Acquisto, Marco Mancuso, Mario Alexa che sono riusciti a sfidare le onde e riportare a terra i due giovani. A lanciare l’allarme sono stati i bagnanti rimasti a riva. Hanno subito compreso che i due potevano essere travolti dalle onde senza scampo.

Chi si trovava a riva ha lanciato un grosso salvagente. La giovane riesce a raggiungere gli scogli e mettersi in salvo. In soccorso del ragazzo si butta un sub di 40 anni. Il ragazzo riesce ad afferrare la ciambella e raggiungere la riva. Chi non riesce a tornare è il sub. La forza del mare lo porta via. Alla fine per sua fortuna i giovani usticesi a bordo del gommone e sfidano il mare riuscendo a raggiungere il sub e salvarlo.