Hanno sfondato la vetrina del supermercato PaghiPoco in via Brunelleschi, al Cep a Palermo. E’ l’ultima attività preso di mira ladri che la scorsa notte. I ladri a bordo di una Lancia Ypsilon sono riusciti a portare via i soldi delle cassette di sicurezza. Il bottino è da quantificare. Le indagini sono condotte dagli agenti di polizia. In via Andrea Cirrincione i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere una vettura abbandonata in fretta e furia in mezzo alla carreggiata e data alle fiamme. Si sta indagando per verificare se è la stessa vettura utilizzata dai ladri.

Una volta aperto il varco, i ladri si sono fiondati dentro il supermercato puntando dritti verso il box utilizzato come ufficio dentro cui c’erano le cassette di sicurezza. Gli agenti di polizia hanno sequestrato le immagini riprese dalla videosorveglianza.

Il colpo, il secondo in due giorni nel quartiere Cep dopo quello ai danni del negozio MarcOttica di via Pietro Scaglione, è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dell’attività. “Erano tre persone incappucciate. Sono arrivati con la macchina e hanno buttato giù un paletto che separata il marciapiedi dalla strada e poi, in retromarcia, si sono lanciati a tutta velocità contro la saracinesca”, spiegano dal punto vendita.