Ladri sono entrati in azione a Carini (Palermo) in un centro scommesse. A bordo di un’Alfa Romeo hanno sfondato la saracinesca del punto Snai in piazza Vittoria. Sono riusciti a portare via quattro slot machine che sono state portate via, pare, con un’altra auto. L’auto con cui è stata ridotta in frantumi la vetrata è invece stata abbandonata. Le indagini sono condotte dai i carabinieri di Villagrazia di Carini. L’auto era stata rubata. Sono state acquisite le immagini delle telecamere per risalire agli autori.

I precedenti

Tra i più recenti, quelli che risalgono soltanto a tre giorni fa a Palermo e a Terrasini. Nel primo caso è stato preso di mira un negozio di elettrodomestici e telefonia di viale Regione Siciliana Nord-Ovest, lungo la parallela dell’autostrada A/29 che conduce in città. I ladri hanno portato via soldi e decine di smartphone.

A Terrasini è invece stata sfondata la vetrina di una tabaccheria in via Benedetto Saputo, a pochi metri dal porto, ma il colpo è andato in fumo. Un fenomeno sempre più diffuso, che negli ultimi mesi ha fatto registrare una escalation di colpi sia in città che in provincia.