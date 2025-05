Hanno utilizzato un furgone rubato per spaccare l’ingresso dell’ufficio di un distributore Eni a Capaci (Palermo). Un nuovo assalto con il metodo della spaccata è stato messo a segno in via Monsignor Salvatore Siino.

È successo all’alba, quando i malviventi hanno sfondato la vetrata del gabbiotto con un furgone Iveco Daily, abbandonato sul posto dopo la fuga e risultato rubato.

Sono intervenuti i carabinieri di Carini che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini. Sono state acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza. Si tratta dell’ennesimo episodio ai danni delle stazioni di servizio, gravemente danneggiate sempre con una tecnica ormai consolidata.