il 10 giugno al centro direzionale

Presso il Centro Direzionale con sede a Palermo in Viale Regione Siciliana, N.O. n. 3414, mercoledì 10 giugno, con inizio alle ore 15, Ivana Todaro, palermitana e stilista internazionale dell’Atelier Diamante Sposa-Alta Moda, reduce dai successi della “Fashion Week International Milano 2019” e dalla recente collezione mostrata a Madrid, presenterà alcune sue nuove creazioni che saranno indossate dalla giovane modella palermitana Aryanna Madonia, per l’occasione truccata dalla nota make-up artist, Monia Pollara.

Si tratta di 6 abiti ideati e realizzati a mano dalla Todaro con tessuti pregiati e originale taglio sartoriale e arricchiti da pietre preziose. Anche uno splendido abito, dipinto dalla pittrice toscana Paola Zannoni è stato creato e disegnato dalla stilista palermitana.

Il servizio fotografico, sarà realizzato dagli esperti Aldo Di Vita e Davide Bandolo e l’intera manifestazione sarà ripresa dal video maker Emanuele Nuccio. E’ prevista, inoltre, la presenza del pittore Ignazio Pensovecchio e della pittrice Titti Ferlisi.

Supervisore dell’evento e prima assistente, Giovanna Macaluso, che sarà coadiuvata dall’assistente Marika Giallanza. Nel corso della manifestazione la Todaro comunicherà che nel corso dell’anno saranno allestiti altri due défilé (date da stabilire, ndr) nello storico Palazzo Jung di Via Lincoln e presso la Palazzina Cinese.