I carabinieri della stazione di Balestrate hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 50 anni, originario di Catania e già noto alle forze dell’ordine per reati quali estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. L’uomo si era finto un appartenente all’Arma per truffare un’anziana di 94 anni, residente nel centro cittadino.

E’ stata la figlia della vittima che ha contattato direttamente il comandante della stazione. Diverse pattuglie, coordinate dalla Compagnia di Partinico, sono immediatamente arrivate nell’abitazione della donna.

I primi ad arrivare i militari della stazione di Balestrate, che hanno sorpreso il 50enne nell’appartamento. L’uomo, spacciandosi per un carabiniere, aveva inscenato una falsa perquisizione, convincendo la 94enne a consegnargli tutti i gioielli presenti in casa con la scusa di doverne accertare la provenienza.

Scoperto e messo alle strette, ha tentato la fuga, abbandonando la refurtiva, ma è stato bloccato dai militari. Durante le fasi dell’arresto ha opposto una violenta resistenza, sferrando calci e pugni, nel tentativo di sottrarsi alla cattura. Decisivo anche l’intervento di un passante, che ha collaborato con i carabinieri nel contenere l’aggressore. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto il carcere.