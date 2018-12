Indagano i vigili del fuoco

Un operaio edile di 47 anni operaio si è tolto la vita tagliandosi le vene e dando fuoco all’abitazione a Gangi in provincia di Palermo.

La tragedia si è consumata nel quartiere di san Giuseppe, in via Alaimo, in pieno centro storico.

Vela Fatlum ha dato fuoco a diversi cumuli di carta che aveva accatastato in casa. Poi si è provocato delle ferite. Non appena hanno visto il fumo uscire dalle finestre i vicini di casa hanno chiamato, i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

L’operaio è stato soccorso e trasferito al pronto soccorso di Petralia Sottana, ma è morto poco dopo essere arrivato in ospedale. Le indagini sono condotte dai carabinieri.