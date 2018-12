Giovanni Martorana, attore palermitano, 53 anni, è stato trovato morto nel suo appartamento di Monreale (Pa). Il decesso è avvenuto due giorni fa a causa delle esalazioni da una stufa a legna.

Martorana era conosciuto con il soprannome “U Saracinu”. La sua faccia – inconfondibile – era comparsa in numerosi film diventati cult per il cinema locale, e non solo. Attore di teatro, aveva preso parte a pellicole come Malèna, con la regia di Giuseppe Tornatore, La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana, ma anche La matassa con Ficarra e Picone e Baaria.

Non solo film. Martorana aveva trovato spazio anche nella fiction di successo L’onore e il rispetto, al fianco di attori come Ben Gazzara, Ángela Molina e Vincent Spano. Nel 2010 aveva recitato nella serie televisiva Squadra antimafia – Palermo oggi, e due anni prima nel film tv L’ultimo padrino, con la regia di Marco Risi (2008)