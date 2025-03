Si spara ancora allo Zen a Palermo. Questo pomeriggio due colpi di fucile hanno raggiunto la Fiat 500 di una donna di 64 anni incensurata parcheggiata in via Ludovico Bianchini.

Anche il marito della donna non ha mai avuto problemi con la giustizia. La tensione nel quartiere è altissima. Solo 24 ore prima un altro colpo di pistola era stato sparato contro l’abitazione in via Gino Zappa. La sera di sabato un giovane di 31 anni, I.F., residente allo Zen era rimasto ferito e trasportato al pronto soccorso di Villa Sofia con gravi ferite al torace.

L’aggressione è avvenuta in via Costante Girardengo nel corso di una rissa. Anche sabato sarebbero stati esplosi alcuni colpi di pistola. Nella zona avrebbero trovato una maglietta sporca di sangue dentro un cassonetto della spazzatura. Le indagini su questo ennesimo episodio sono condotte dai carabinieri.