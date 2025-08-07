I primi esiti dell'autopsia

L’autopsia su Simona Cinà, la giovane pallavolista di 20 anni trovata senza vita nella piscina di una villa a Bagheria, durante una festa di laurea nella notte tra l’1 e il 2 agosto 2025, effettuata oggi, 7 agosto, ha confermato che la causa del decesso è l’annegamento, ma persistono interrogativi sull’esatto orario della morte.

L’autopsia condotta oggi ha accertato che Simona è morta per annegamento, con la presenza di acqua nei polmoni a confermare l’ipotesi iniziale. Tuttavia, l’orario esatto del decesso rimane un nodo irrisolto. Gli investigatori stanno analizzando i dati per verificare se il momento della morte corrisponda alla ricostruzione degli eventi fornita dai testimoni, che collocano il ritrovamento del corpo intorno alle 4:00 del mattino.

La vicenda si è svolta in una villa affittata a Mongerbino, frazione di Bagheria, dove circa 80 giovani partecipavano a una festa di laurea. Simona, studentessa di scienze motorie e pallavolista dell’ACDS Capacense, era arrivata alla festa con amici, condividendo momenti di allegria documentati in brevi video pubblicati sui social.

L’ultimo messaggio inviato alla madre è avvenuto intorno all’1:00. Alle 4:50, preoccupata per il silenzio della figlia, la madre ha contattato il suo cellulare, ricevendo una risposta da un ragazzo sconosciuto: “Simona sta male, venite subito”. Al loro arrivo, i genitori hanno trovato la figlia già senza vita, accanto alla piscina, con segni di un tentativo di rianimazione.