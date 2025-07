La Segreteria Provinciale S.I.M. Carabinieri Palermo, esprime la propria solidarietà e vicinanza all’assessore Comunale Fabrizio Ferrandelli, colpito alla schiena dal lancio di uno sgabello.

L’Assessore mentre percorreva via Alloro, per raggiungere la chiesa di Santa Ninfa ai Crociferi, ha notato un esercente in difficoltà, accerchiato da alcuni giovani extracomunitari. Senza esitare ha aiutato il commerciante, ma la situazione è degenerata ed è stato colpito alla schiena da uno sgabello lanciato dal gruppo di balordi. Per lui sono state necessarie le cure del 118 ed il trasporto in ospedale.

Questa segreteria non accetta e non accetterà mai, la situazione di degrado in cui versa la città di Palermo, dove è ormai consuetudine, oltrepassare i limiti della civile convivenza, cercando la violenza fisica come risoluzione anche delle più banali controversie.

Serve a parere di questa segreteria, l’unione di tutte le istituzioni, per far fronte comune all’escalation di violenza che infanga la nostra bellissima città.